Thomas Pesquet raconte son histoire

Enfant, il jouait dans une fusée en carton et rêvait de voyager dans l'espace. Aujourd'hui astronaute, il ne joue plus, mais il continue de rêver. Pour Brut, Thomas Pesquet raconte son histoire.

Une enfance d’ores et déjà tournée vers le ciel

Thomas Pesquet nait le 27 février 1978 à Rouen, en Seine-Maritime. Déjà, il passe la plus clair de son temps dans la fusée fabriqué par son père : “Je passais des heures là-dedans et je me faisais des voyages interplanétaires”, confie-t-il. Thomas Pesquet poursuit par des études scientifiques en aéronautique et devient ingénieur aéronautique.

De l’aéronautique à l’aérospatial

Après deux ans passées au centre d’études spatiales, Thomas Pesquet passe le concours de pilote chez Air France. Il devient pilote / instructeur sur A320. En 2008, il passe le concours d’astronaute le plus jeune recruté par l’Agence spatiale européenne. Il devient alors le plus jeune recruté par l’Agence spatiale européenne.

Ses ambitions prochaines : “Un pied sur Mars, un pied sur la Lune.”