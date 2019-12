Un cartable solaire pour aider les écoliers

Dans ce village de Côte d'Ivoire, l'accès à l'électricité est restreint. Pour s'éclairer, les habitants doivent utiliser des lanternes à huile et des lampes à piles.

JB Kotchi Okoma, Chef du village d'Allepilla : "Nous manquons d'électricité et les enfants étudient souvent avec la lampe tempête, ce qui fait que chaque année les résultats sont catastrophiques."

Pour améliorer le sort des écoliers, Evariste Akomian a trouvé une solution : les cartables solaires. Evariste Akomian, Concepteur du sac solaire : Il fallait trouver une solution pour aider ces enfants à étudier sur une durée de cinq ans. C'est-à-dire une solution où une personne ou un parent pourrait l'acheter une seule fois. Et qui pourra donner au moins cinq ans de lumière à l'enfant, de pouvoir étudier et continuer ses cours tranquillement. Et c'est là que l'idée est venue de mettre en place un sac solaire."

Les cartables sont équipés d'une plaque solaire qui recharge une batterie lors des trajets quotidiens vers l'école. AC Menet Ezinlin, Présidente de l'association Yiwo Zone : "Ça facilite la vie à ces enfants. On a vu que ces sacs ont amélioré les résultats scolaires de certains enfants. Donc cette année encore, on va tout faire pour avoir les sacs et ce sont les donateurs, les gens sur Internet qu'on contacte qui voient nos actions sur le terrain via Internet. Et qui nous offrent ces sacs-là."

Aujourd'hui, 80 % de la Côte d'Ivoire bénéficie d'un accès à l'électricité. Le pays ambitionne de fournir du courant sur l'ensemble de son territoire d'ici à 2025.