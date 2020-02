Une vie : Katherine Johnson

Katherine Johnson, femme noire et héroïne de la Nasa

La mathématicienne est décédée le 24 février 2020 à l’âge de 101 ans. Retour sur son parcours hors normes.

« Aimez ce que vous faites et faites de votre mieux », lançait Katherine Johnson en 2017. La mathématicienne est morte le 24 février 2020, à l’âge de 101 ans. Elle a marqué l’histoire comme l’une des premières femmes noires à obtenir un poste majeur au sein de la Nasa. Retour sur son exceptionnel parcours.

Elle calcule la trajectoire de la première mission américaine dans l'espace

À 14 ans, Katherine Johnson décroche son baccalauréat. À 18 ans, elle obtient son diplôme de mathématicienne. À 34 ans, elle tombe sur une annonce dans le journal. La Nasa cherche à recruter des femmes ingénieures pour son département de couleur. Elle intègre alors l'agence et analyse les boîtes noires d'avions après leur crash. Elle est si talentueuse qu’on la surnomme « l’ordinateur humain ».

À 43 ans, elle calcule la trajectoire de la première mission américaine dans l'espace. Elle travaille avec deux autres Afro-Américaines : Dorothy Vaughan et Mary Jackson. À 51 ans, c'est elle qui détermine la trajectoire de la navette Apollo 11, qui se posera sur la Lune. À 68 ans, elle quitte la Nasa et prend sa retraite. « Je n'ai jamais raté un jour de travail. Je ne suis jamais restée chez moi à prétendre être malade ou ce genre de choses. Ma mission, c'était de répondre à des questions, et j'ai toujours donné le meilleur de moi-même », se souvient-elle alors.

Son parcours raconté dans Les Femmes de l’ombre

À 97 ans, Barack Obama lui remet la médaille présidentielle de la liberté. À 98 ans, elle monte sur la scène des Oscars aux côtés des trois actrices des Figures de l’ombre, Taraji P. Henson, Octavia Spencer et Janelle Monáe. Ce film raconte son parcours et celui de ses collègues de la Nasa. À 99 ans, Katherine Johnson assiste à l'inauguration du bâtiment qui porte son nom au centre de recherches informatiques de la Nasa. Le 24 février 2020, la Nasa annonce son décès dans un communiqué. Elle avait 101 ans.