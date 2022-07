Voici 3 erreurs qui ont conduit à la catastrophe du Titanic

“Il y a des canots de sauvetage qui sont partis au trois quart vides”

"L'année 1912 a été une année exceptionnelle, il y avait énormément d'icebergs parce qu'il y avait un hiver très doux et donc le commandant du Titanic n'a pas ralenti et ça, c'est l'erreur de base". Paul-Henri Nargeolet est responsable des explorations du Titanic. Pour Brut, il revient sur les erreurs qui ont provoqué l'une des plus grands naufrages de tous les temps. En plus d'une erreur de navigation, le spécialiste pointe aussi une mauvaise gestion de l'évacuation.

"Ils ont appliqué sur la moitié du bateau "les femmes et les enfants seulement" donc il y a des canots de sauvetage qui sont partis au trois quart vides parce qu'il n'y avait plus de femmes qui étaient présentes autour. Finalement, par rapport au nombre de places qu'il y avait dans les canots de sauvetage, on aurait pratiquement pu sauver le double de personnes. Il y a eu 1500 morts et 700 survivants. Les chiffres auraient pratiquement pu être inversés". Enfin, l'équipe aurait été mal préparée : "C'était le premier voyage du bateau. La première chose que normalement le commandant doit faire, en dehors des essais des moteurs et autres, c'est entraîner l'équipage à la mise à l'eau des canots de sauvetage. Ce qui n'a pas été fait".