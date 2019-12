Voilà ce qu'on pensait d'Internet en 1995

Un reportage diffusé en 1995 prouve à quel point les Européens pouvaient se montrer sceptiques à l'égard des évolutions informatiques.

En 1995, Internet s’apprête à faire son arrivée en Europe. Créé par l'armée américaine, ce nouvel outil « rapide, mondial, peu cher, permet de mieux gérer son temps de travail » décrit le reportage. À cette époque, on trouve de l’intérêt à Internet principalement pour son aspect professionnel : on peut désormais « travailler depuis chez soi, à la campagne et puis avoir une bonne qualité de vie à partir de son utilisation et de la maîtrise de cet outil ». Mais Internet permettra-t-il la création d’emplois, d’améliorer la qualité de vie ? « Le G7 n'apportera pas de réponse, mais les Américains y croient. Les Européens sont plus sceptiques » conclut le journaliste.