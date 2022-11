“Quand j'appelle le joueur, ce que je lui dis, ce n’est pas audible pour lui”

"Ça m'est arrivé de prévenir un joueur que je ne le prends pas, pour qu'il ne soit pas confronté à mon annonce au 20h" explique Didier Deschamps. “Je vais pas vous citer des exemples, mais c'est forcément un joueur qui avait un certain vécu, à la limite un statut. Je fais en sorte de pas appeler trop tôt non plus parce que si je dis quelque chose, je sais très bien que indirectement ou directement ça peut se savoir. Et j’ai conscience avec l'expérience qu’au moment où j'appelle le joueur, ce que je lui dis, ce n’est pas audible pour lui. Parce que pour lui il doit y être” précise le sélectionneur. Retrouvez l’interview exclusive de Didier Deschamps en intégralité sur Brut

Didier Deschamps va dévoiler la liste des Bleus lors du JT de TF1, le diffuseur officiel de la Coupe du Monde au Qatar. Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Olivier Giroud… Le sélectionneur emmènera-t-il ses 26 joueurs au Mondial ?