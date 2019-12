"Girls On Wheels", des sorties nocturnes à vélo réservées aux femmes

"Pour moi, c'était un plus que ce soit un groupe de filles." Chaque mercredi soir, les "Girls On Wheels" se retrouvent pour pédaler dans les rues de Paris, entre femmes. Et elles sont de plus en plus nombreuses à enfourcher leur vélo… 🚴‍♀️