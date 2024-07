100 ans, médaillé olympique et porteur de la flamme

"Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'honneur et ça me fait grand plaisir, surtout quand on atteint mon âge." Du haut de ses 100 ans, il a fièrement porté la flamme olympique. Charles Costes, champion olympique en 1948, a été remis à l'honneur en devenant porteur de flamme pour les jeux de Paris 2024. Lui, qui est devenu champion à une époque sans réseaux sociaux, sans télé et donc sans foule pour l'acclamer. C'est chose faite, notre journaliste Leïla Amrouche était avec lui.