Les 5 moments qui ont changé la vie d'Usain Bolt

Lorsqu’il était enfant, Usain Bolt rêvait de devenir joueur de cricket. Il est finalement devenu le plus grand sprinter de tous les temps. Voici les 5 moments qui ont changé la vie de l’athlète jamaïcain Usain Bolt…

1. Le jour où il a commencé l’athlétisme

Enfant, Usain Bolt jouait au cricket. Mais lorsque son coach professionnel lui conseille de faire de l'athlétisme, sa vie prend un tournant : « C'est un sport qui m'a permis de gagner ma vie. Je n'aurais jamais pu deviner que j'allais être aussi fort parce que, en fait, j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 10 ans » raconte Usain Bolt.

2. Sa victoire aux Championnats du monde juniors

À 15 ans, Usain Bolt remporte les Championnats du monde juniors. Pour l’athlète, c’est « le début de la période où je dominais et où je faisais ce que j'aimais faire » explique Usain Bolt. Il avoue que c’était l’une des courses les plus stressantes de sa vie. Il était tellement nerveux qu’il avait mis le mauvais pied dans la mauvaise chaussure. « Depuis ce moment-là, je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison d'être nerveux : si je peux gagner devant mon public, je peux gagner devant un public étranger » se rappelle Usain Bolt.

3. L’invention du « Lightning Bolt » à la fin des courses

« C'est un peu une danse en Jamaïque qui s'appelle “To di world” et j'y ai juste ajouté mon grain de sel pour la faire mienne » précise Usain Bolt. Depuis, « tout le monde me connaît pour cette pose » estime le sportif. Pour lui, c’est un peu comme une marque, un signe distinctif qui le rappelle aux spectateurs.

4. Sa première victoire aux JO de Pékin

« C'est le moment où j'étais connu dans le monde entier et j'ai commencé à me bouger et à bien faire les choses » raconte Usain Bolt. « Je ne savais même pas que j'avais battu le record du monde jusqu'à une minute après quand je l'ai entendu au micro (…) C’était contre Tyson Gay et pour moi, c'était une grosse course et juste le fait d'avoir gagné, j'étais heureux, donc quand j'ai battu le record du monde, c'était juste du bonus, mais c'était vraiment important » » ajoute l’athlète jamaïcain Usain Bolt.

5. Remporter 3 JO d'affilée dans trois disciplines

« Chaque JO constitue l'un des événements de ma vie » lance Usain Bolt. Il estime que ses premiers JO étaient importants, parce que c'étaient les premiers. « Défendre mes titres, c'était important, car j'étais la première personne qui ait jamais défendu à la fois le titre des 100 et 200 mètres » ajoute l’athlète. Enfin, sa victoire à Rio, « c'était énorme parce que personne n'avait jamais tenté de gagner trois médailles d'or donc pour moi, les enchaîner, c'était important et une des raisons pour lesquelles je suis une légende » conclut Usain Bolt.