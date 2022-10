A 39 ans, Franck Ribéry prend sa retraite

“Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui”

C’est officiel. Franck Ribéry, qui jouait jusqu’ici en tant que milieu du club italien de la Salernitana, a annoncé mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Le sportif était, ces dernières semaines, de plus en plus embarrassé par ses problèmes de genoux. Après avoir évolué durant 12 ans au championnat allemand, il a ensuite rejoint l’Italie, d’abord à la Fiorentina puis l’été 2021, à la Salernitana. Mais c’est précisément en Allemagne, et au Bayern, rejoint en 2017, que le joueur professionnel, surnommé “Kaiser Franck”, s’est imposé comme élément indispensable. Franck Ribery au Bayern, c’est 12 années dans le club et 23 titres remportés, dont 9 Bundesliga et 1 Ligue des Champions en 2013. La même année, il a été récompensé par le titre de joueur UEFA et était nommé au Ballon d’or. C’est finalement Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui le gagneront. Franck Ribery terminera troisième du podium. “Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui” a déclaré le footballeur lors de l’annonce officielle de son départ à la retraite pour devenir, qui sait, entraîneur. Une vie: Karim Benzema