Les 42,195 km ne lui font pas froid aux yeux. Ce dimanche 2 avril, Barbara, comme des milliers d’autres participants, amateurs ou professionnels, s’est rendue à Paris pour l'événement annuel. La mythique traversée offre un parcours dans les endroits incontournables de la ville pour relever le défi et battre le timer. Pour Barbara, cette course est, avant tout, un moyen de pratiquer sa passion.

10 h 42 : top départ de la course et un objectif de finir sa course entre 6 h et 6 h 30. Si Barbara court avec autant d'aisance, c’est parce qu’elle s'entraîne régulièrement. “Je cours tout le temps, entre 45 et 50 kilomètres par semaine, 4 à 5 fois par semaine. J'adore les marathons, l'ambiance et être avec les autres qui fournissent le même effort”, explique Barbara. Depuis que sa fille lui a montré les rouages du sport, elle ne s'arrête plus. “Pour moi, c'est une passion. Ça a commencé avec ma fille qui revenait du lycée à l'époque. Elle préparait son bac et m'a montré comment il fallait courir, comment respirer”.

De fervents supporters pour acclamer l'octogénaire





En temps réel, son mari Jacques, suit le parcours de sa femme attentivement. En tant que grand supporter, il encourage Barbara à différentes étapes de sa course. Devant la ligne d’arrivée, l'octogénaire est acclamée par le public. Fin de la course 17 h 02 soit un total de 06 h 21 de course. “Je suis contente. Fière, c'est beaucoup dire. Je serais fière si j'avais fait un meilleur temps. Mais je ne suis pas déçue parce que je ne pourrais pas faire mieux”.





Si Barbara est presque satisfaite, Jacques lui, est soulagé : “J’ai eu peur, surtout à un certain moment, je me suis dit ‘elle baisse de régime’”. Loin de délaisser sa passion, Barbara courra pour la 47ème édition du marathon de Paris et pour le marathon de Dublin, en Irlande à la fin de l’année.

