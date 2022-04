À 97 ans, Charles Coste a enfin eu droit à sa Marseillaise olympique

Il est le plus vieux champion olympique français vivant. Né en 1924, le cycliste Charles Coste avait été titré aux JO 1948 à Londres. 74 ans plus tard, il vient de recevoir la Légion d'honneur, et il a enfin eu droit à sa Marseillaise qui n'avait jamais retenti après son titre…