À bord du bateau de Paul Meilhat et son équipage

Avec son équipage, Paul Meilhat a participé à la première étape de The Ocean Race, une course autour du monde en équipe. Au départ d'Alicante, ils embarquent du matériel scientifique pour étudier les différents types de plancton autour du monde. On est monté à bord de l'IMOCA Biotherm pendant les derniers préparatifs. En partenariat avec @biotherm