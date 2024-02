“J'ai le club depuis le début dans mon coeur, on va dire. Ça fait une quarantaine d'années que je suis le club et que je vais quasiment à tous les matchs”. En bon supporter, Rémi a “une petite collection” d’objets à l’effigie de son club préféré : un ballon du match qui date de 1996, signé par tous les joueurs, et “les maillots socios”. “Les socios ont mis en place une cagnotte pour récolter des sous pour essayer de sauver le club. Et donc, comme ça a bien pris, les sponsors et club ont accepté de nous offrir un maillot si on atteignait les 10 000 abonnés. Et donc on atteint les 11 000”. L’été dernier, “la mort du club” avait été annoncée, explique Rémi. “Et puis les supporters et les sponsors de la région se sont mobilisés pour essayer de sauver le club et trouver une solution pour qu'on reparte a minima en National”.





Direction le stade Bonal à Sochaux pour aller voir le match Sochaux-Rennes en huitième de finale de Coupe de France





Ses deux enfants, Valentin, 11 ans, et Aurore, 18 ans, sont abonnés socios et vont avec leur père voir tous les matchs. Direction aujourd’hui le stade Bonal à Sochaux pour aller voir le match Sochaux-Rennes en huitième de finale de Coupe de France. Au départ, Rémi a découvert le club “localement” : “J'habitais à 40 kilomètres du stade de Sochaux, donc c'était LE club de la région. Donc évidemment, entre gamins, en étant joueurs de foot, on ne parle que de Sochaux, du match du week-end, des matchs à l'époque, quand on était gamin, des matchs en Coupe d'Europe. Et puis après, en grandissant, on a la chance d'y aller, puis après on a le permis, on descend tout seul, et puis après, plus tard, on passe la passion à ses enfants”.