Au stade avec Manon, sourde profonde

Pour la première fois, Manon assiste à un match dans un stade. Brut s’est rendu au Groupama Stadium à Lyon avec elle pour assister au match de rugby France-Italie. Âgé de 18 ans et sourde profonde, Manon est équipée d’implants cochléaires, ce qui lui permet d’entendre et de parler “comme tout le monde”. “Sans les appareils auditifs, donc les implants cochléaires, je n’entends rien du tout. Mais aujourd’hui, je suis oralisée, du coup, je parle comme tout le monde” explique la jeune femme.

Dans l’enceinte du stade, elle retrouve treize autres personnes également sourdes et malentendantes de l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes. Ensemble, ils vont soutenir l’équipe des Bleus. En langue des signes, elle fait le “F” pour désigner la France. “C’est un signe international”. La France sort victorieuse de ce match à 60 contre 7 pour l’Italie. Et Manon est ravie de sa soirée : “Je me suis bien amusée avec les autres et c’était super! Merci!”

