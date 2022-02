Au stade avec Pape, 20 ans, venu de Marseille pour soutenir le Sénégal

Pape a 20 ans, il vient de Marseille, et il a un rêve : voir le Sénégal remporter sa première Coupe d'Afrique des nations. On l'a suivi dans l'ambiance survoltée de la demi-finale contre le Burkina Faso… et même sur la pelouse. 🇸🇳