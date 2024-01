“Brut, on est aujourd'hui à Belgrade, pour la Ligue des champions de judo, le Paris Saint-Germain. C'est brutal” lance le judoka, Teddy Riner. Il se dit confiant : “On a une très bonne équipe. Le groupe vit bien, on a un très bon staff et l'ambiance est au rendez-vous. En général, quand il y a une bonne effervescence, c'est ce qui fait que le groupe va être soudé, c’est ce qui fait que le groupe va bien évoluer”. Première journée : les sportifs vont “passer le temps, pour certains perdre du poids, pour d’autres, faire des parties de jeux de famille” commente Teddy Riner. Deuxième journée : “la compète, l'échauffement tous ensemble, et puis on va aller au bout de la journée”.

Romane Dicko, le judo comme étendard du body positivisme





“On peut compter sur les uns et les autres”





“On va dire que les compétitions par équipe, on est un petit peu plus relax. Parce qu’on sait que chacun d'entre nous, on va devoir ramener des points pour l'équipe, mais on sait aussi que lorsqu'il y aura des matchs qui seront difficiles et que ça peut arriver qu'on perde un match, on pourra compter sur les collègues, derrière, pour rattraper le coup, donc, non, c'est des compétitions où on est un peu moins stressés parce qu’on n'est pas tout seuls. On peut compter sur les uns et les autres, donc non, c'est cool” déclare Amandine Buchard, judokate.

4 moments qui ont changé la vie de Teddy Riner





Si l’équipe est soudée et que l’ambiance est détendue, c’est notamment parce qu’il existe une certaine cohésion et entraide entre les sportifs de haut niveau selon Amandine Buchard. Elle explique : “On part très jeune de chez nous, on part dans les sport-études, on grandit ensemble et avec les années, on devient plus que des partenaires et des collègues, on devient un peu une deuxième famille”. Pour cette première journée à Belgrade, les sportifs se détendent autour d’une partie de loup-garou 24 heures avant la grande compétition. “J'ai la meilleure équipe du monde. Maintenant, il y a toujours une tactique et une stratégie qui peut s'opérer. Ça se voit en football aussi, c'est pas toujours avec la meilleure équipe qu’on gagne” affirme Damiano Martinuzzi, coach principal PSG Judo.

Une vie : Teddy Riner