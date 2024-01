“Les quilles, c'est 120 jets répartis sur quatre pistes. Et c'est 120 jets de concentration” décrit Claude, capitaine de l'équipe d'Haguenau, qui joue ce soir en compétition “en division honneur contre l’équipe de la Couronne de Seltz”. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les quilles sont très différentes du bowling. Claude l’explique : “C'est une discipline différente du bowling. Au bowling, vous avez 10 quilles qui sont beaucoup plus resserrées, avec une grosse boule, c'est une certaine technique aussi pour les chercher. Aux quilles, vous avez neuf quilles qui sont un peu plus espacées, avec une petite boule, donc il y a aussi une technique à adopter et surtout une rigueur”. “Un match se joue sur les quatre pistes. Et donc un match se joue sur quatre fois trente quilles” ajoute Eliane, présidente du club de Seltz..

“C'est un des rares sports où même au-delà de 70 ans, au-delà de 60 ans, même plus, on peut jouer, on peut continuer à jouer. Ça nous fait de l'exercice, ça nous fait bouger. Et plutôt que d'être cloîtré dans un fauteuil. Et en plus, le côté convivial !” ajoute Claude. Gérard est un membre de l’équipe de Seltz. Il indique que “même s’(il a) des soucis de coeur, c'est pas grave, on peut quand même jouer. Faut jamais avoir peur, sinon on n'a pas besoin de jouer. Pas la peine de faire du sport”.

Le club de Seltz existe depuis 1979. Depuis 1989, Eliane joue dans ce club, soit depuis “34 ans”. Elle est aujourd’hui sa présidente. “Je suis veuve, mes enfants sont loin et donc pour moi, c'est bien d'avoir quelque chose qui m'occupe en dehors de la maison. Et déjà, au départ, j'aime bien jouer aux quilles. On est une bonne équipe, donc moi ça me fait sortir, ça me fait voir du monde” affirme Eliane. De son côté, le capitaine de l’équipe d'Haguenau invite les jeunes à venir essayer ce sport local : “Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des jeunes qui adhèrent au sport et qui prennent un peu la relève. Et puis, pour s'intégrer... Parce que c'est une discipline physique, sportive et qui permet de se dépenser physiquement”.

