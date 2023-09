Avec les supporters dans la fan zone de Toulouse, la plus grande de France

C'est la capitale du rugby en France, et ce soir encore, l'ambiance risque d'y être folle. On était à Toulouse pour le match entre le XV de France et les All Blacks, et on a fait les trois mi-temps dans la fan zone où s'étaient rassemblés des milliers de supporters français… et deux supporters néo-zélandais. 🤗