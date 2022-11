Avec Romain Pilliard au départ de la Route du Rhum

“J'espère que tout va bien se passer, mais ça, j'en doute pas”

“Je suis le premier bateau à sortir de toute la Route du Rhum. (…) C'est beaucoup d'encouragements et beaucoup de monde pour nous soutenir.” Romain Pilliard est le premier des skippers à quitter le port de Saint-Malo ce mercredi 9 novembre, au départ pour la Route du Rhum. Devant initialement débuter ce dimanche 6 novembre, la course a été décalée, permettant aux concurrents de se préparer davantage. Les 138 voiliers ont alors pris le large pour cette 12e édition, direction la Guadeloupe. Romain Pilliard participe lui avec son bateau Use It Again, un bateau entièrement reconditionné, et fonctionnant à l’énergie verte, grâce notamment à des panneaux solaires. Route du Rhum: Romain Pilliard présente son bateau “reconditionné”

“Là, ça y est, je suis sur ma table à cartes. Petite mine aujourd’hui, pas facile, ce genre de départ. Il y a plein de choses à revoir, revoir la météo… Je vais rappeler mon routeur météo, celui qui m'aide sur l'analyse du meilleur choix de la route. J'espère que tout va bien se passer, mais ça, j'en doute pas”, disait Romain Pilliard à bord de son voilier. “Me voilà dans l'écluse, prêt à partir vers le large. Derrière, ça va bastonner, comme on dit. On va avoir beaucoup de vent au départ et beaucoup, beaucoup de mer. On s'apprête à quitter le sas, les écluses de Saint-Malo, avec toujours la foule au grand complet. Un accueil magnifique. Et c'est parti vers le large.” À bord du bateau de Paul Meilhat