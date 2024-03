Bienvenue au premier Championnat du monde de "bombes" ou "Manu"

On est nombreux à en avoir fait quand on était petits. Mais en Nouvelle-Zélande, c’est du sérieux et ça peut même rapporter 17 000 euros. Bienvenue au premier Championnat du monde de "bombes", ou "Manu" dans la baie d’Auckland.