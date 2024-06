Brut Mental : Johann Zarco, pilote moto GP, nous parle des chutes

BRUT MENTAL. Dans son job, il roule à moto à plus de 300 km/h. Alors forcément la chute, il y pense, il connaît et surtout il s'y prépare. Johann Zarco est pilote de moto GP et on lui a demandé comment il appréhende la chute, dans un sport où il faut prendre autant de risques.