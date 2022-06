Conversation avec Paul Pogba

“T'es obligé de grandir assez vite, tu deviens un adulte rapidement”

Le 17 juin sortira “The Pogmentary”, le documentaire retraçant la vie du joueur de football Paul Labile Pogma. A quelques jours de sa sortie, il se confie à coeur ouvert dans un entretien avec le journaliste Rémy Buisine. “Il y a eudes moments difficiles. À 16 ans, arriver dans une famille d'accueil, et ne pas parler la langue… Il faut se débrouiller”. Alors qu’il est encore jeune, Paul Pogba quitte sa famille pour rejoindre l’US Torcy, près de Paris.“Je voyais de moins en moins mes parents, c’était une petite préparation pour l’Angleterre”. Une vie : Kylian Mbappé

Alors que le joueur de football rejoint l’équipe de Manchester United, il apprend que son père est gravement malade. Un événement tragique, qu’il évoque dans le documentaire qui retrace sa vie sur Netflix, “The pogmentary”. “Il avait un cancer du pancréas et qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre”. Ces épreuves, Paul Pogba s’en sert pour booster sa passion du ballon. “Quand on était en Europa league, je disais ‘je vais gagner l'Europa League pour mon père’". Le joueur de l’équipe de France, qui a depuis gagné la coupe du monde, profite également de la sortie de son documentaire pour dénoncer le racisme, souvent présent dans les stades. “Quand tu es fan du football, t'es obligé d'aimer les couleurs, il y a eu tellement de joueurs de qualité dans différents pays, différentes cultures" Racisme et foot : l'enquête de Nicolas Vilas