Coupe des nations d'Aulnay : Brut a suivi la finale

“J'ai vu des qualités en moi que je n'avais pas vues auparavant”

La Coupe des nations d’Aulnay est une compétition qui rassemble les principales communautés de la ville. Cette année, c’est le Sénégal qui affrontera le Mali pour la finale du tournoi le 10 juillet 2022. Pour les jeunes membres des deux équipes, ce match est une question de cuisine et de “derby”. “La finale c'est Sénégal Mali. C’est le Thieb banane, contre le Thieb sans banane. On va vraiment voir ce que ça donne. C'est aussi des super joueurs les deux équipes, mais c'est vraiment une histoire culinaire qui se joue ce soir.” Brut était à la CAN de Clermont-Ferrand

La Coupe des nations d’Aulnay-Sous-Bois, c’est l’occasion pour ces joueurs de football de se retrouver et partager un moment de convivialité. “Je le sens bien ça va être une fête pour tout le monde. Donc voilà, D'abord on va prendre du plaisir sur le terrain avec mes confrères maliens”, confie l’un des joueurs. Pour d’autres, cette “CAN des quartiers” est aussi le moyen de se faire repérer par des entraîneurs et sélectionneurs. “J'ai vu des qualités en moi que je n'avais pas vues auparavant. Et grâce à ça, j'ai signé en Nationale 3”, explique Keba Sylla, attaquant du Sénégal. Retour sur la CAN en 1972