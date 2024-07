Dans la voiture du coach Cofidis pendant le Tour de France

"L'objectif ? Gagner une étape, n'importe laquelle, le plus vite possible." Au foot, le coach est sur le banc de touche au plus près des joueurs. Pendant le Tour de France, il est en voiture, connecté à ses équipes pour adapter la stratégie en temps réel. On est monté à bord de la voiture de Thierry Marichal, le directeur sportif de l'équipe Cofidis, pendant l'étape 13 du Tour entre Agen et Pau. Et parfois, tout ne se passe pas comme prévu.