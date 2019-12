Diandra Tchatchouang veut aider les jeunes basketteuses à atteindre leurs rêves

C’est dans le 93 que Diandra Tchatchouang Officiel a grandi et appris à jouer au basket. Aujourd'hui joueuse pro et en Équipe de France, elle a créé "Take Your Shot" pour accompagner les filles de 11 à 15 ans et les aider à atteindre leurs rêves. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque