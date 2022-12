El Chadaille Bitshiabu, 16 ans, joueur du PSG

“Être dans un milieu professionnel, c'est beaucoup de sacrifices”

"C'est un très bon profil. Il a débuté avec l'équipe première à 16 ans, et c'est un cas que le Paris Saint-Germain devra surveiller de près dans le futur." Après avoir remporté plusieurs matchs amicaux, le Paris Saint-Germain a décidé d'offrir à El Chadaille son tout premier contrat professionnel avec le PSG. Brut a passé une journée avec le footballeur français qui combine études et passion du ballon rond.

"Être dans un milieu professionnel, c'est beaucoup de sacrifices. Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été surclassé, toujours été plus rapide que les autres". El Chadaille est en effet le plus jeune footballeur à jouer pour l'équipe du PSG. Il est également le deuxième plus jeune à remporter un championnat français. À Paris depuis ses onze ans et demi, cela fait maintenant plus de cinq ans qu'il a signé avec le Paris Saint Germain. "Quand je suis arrivé, Kylian, il était choqué de me voir, que j'étais un 2005 et que je faisais 1m96 et 96 kilos, -96 kg- pour lui, bah c'était un monstre. Après, il m'a bien accueilli, comme tout le reste de l'équipe, j'ai pu me faire une place parmi eux et je suis très content de ça."