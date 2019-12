Elles jouent pour les « Mamies foot », l'équipe de France des grands-mères

« C'est ça le bonheur ! On ne vieillit pas. » Elles font partie des « Mamies foot », l'équipe de France des grands-mères. Brut a suivi Olga, Francine, Paulette et les autres pour leur premier match contre l'Afrique du Sud.

Olga Lefort, 58 ans, gardien de but. Francine, 84 ans et Paulette, 77 ans, toutes deux à la défense… Elles font partie des « mamies foot », l'équipe de France des grand-mères. Une équipe qui vient d'être créée et qui affrontait l’Afrique du Sud pour son premier match en juin 2019.

« Je pense qu'avec cette expérience, on a oublié l'âge qu'on a (…) On garde une part de jeunesse quelque part. On est vraiment toutes étonnées de nous-mêmes, d'avoir fait ce petit collectif, on est étonnées. Comme quoi, il ne faut jamais se laisser abattre » lance Olga Lefort, 58 ans, gardien de but chez les « mamies foot ».

Souvent, les « mamies foot » françaises n’avaient jamais joué au football avant. En juin 2019, les « mamies foot » ont perdu leur match face à l’Afrique du Sud, mais ça n’atteint pas leur bonne humeur : « On est là pour S'A-MU-SER. Et pour partager » lance Tina, défenseure. Leurs enfants et petits-enfants viennent les voir, très fiers de voir leurs « mamies foot » jouer. « C'est ça le bonheur. On ne vieillit pas » ajoute Tina.

« C'est magnifique, on s'en fout des buts, du moment qu'on s'est amusées pour montrer l'exemple aux grands footballeurs, comme quoi, on peut s'amuser au foot. Surtout les dames » conclut Martine.