Ils préparent un ultra-trail

Katie et Germain sont en couple, un couple pas tout à fait comme les autres, ils sont aussi ultra-traileurs. Et leur prochain défi, c'est le tour du Mont Blanc. Mais s'attaquer au toit de l'Europe, ça demande de l'entraînement. On a suivi ces pros de l'ultra-trail, pour voir à quoi ça ressemble.