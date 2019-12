Interview Christian Clot : étape 4 en Sibérie

"Chaque geste, chaque instant est une mise en danger." Corps éprouvé par un froid extrême, problèmes de mémoire, perte de vocabulaire... Suite et fin du périple de Christian Clot. Étape 4 : Les monts Verkhoïansk au nord de la Sibérie, le lieu le plus froid et sec au monde.