Jour de combat avec Abdoul "Lazy King" Abdouraguimov, champion de MMA

"J'ai peur, j'avoue. J'accepte ça dans ma tête, et ça me facilite beaucoup de choses." Comment se prépare-t-on mentalement à entrer dans une cage de MMA ? On a suivi "Lazy King" avant son combat pour le titre de champion poids welters de l'ARES Fighting Championship.