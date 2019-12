L'emblème de Paris 2024 décrypté

L’emblème des Jeux olympiques 2014 décrypté par l’historien Thomas Snégaroff

Les derniers Jeux olympiques d’été à Paris remontent à 1924. 100 ans plus tard, c’est le grand retour. Pour Thomas Snégaroff, l’emblème des Jeux olympiques 2024 semble être une référence aux années 20. L’historien décrypte l’emblème pour Brut.

En effet, rien n’est dû au hasard. Selon Thomas Snégaroff, l’emblème des Jeux olympiques de 2024 représente un visage humain. Il s’agit du visage d’une femme, à la coupe garçonne. Une coupe de cheveux qui s’avérait particulièrement prisée dans les années 20. Pour Thomas Snégaroff, la typologie de l’emblème fait également référence à un code esthétique des années 20.

L’héritage historique des Jeux olympiques de 1924

Ce n’est pas un hasard si les Jeux olympiques de 1924 ont inspiré ce nouvel emblème. En effet, les derniers Jeux olympiques ont symbolisé “la sortie d’une très grave crise” pour la France : à l’époque, la France se relevait de la première guerre mondiale. La France d’aujourd’hui, quant à elle, se relève également d’une période difficile, marquée par le terrorisme. Pour les Jeux olympiques 2024, il y a “un désir d’ouvrir une période plus légère, plus douce, plus sportive et artistique”, explique Thomas Snégaroff.