L’Épicerie gratuite de Rennes vient en aide aux étudiants en difficulté

Lutter contre le gaspillage et venir en aide aux étudiants en difficulté : c’est le but de L'épicerie Gratuite de Rennes 2. Ce jour-là, avec Players For Society, Adrien Hunou et Damien Da Silva du Stade Rennais Football Club ont offert près de 3000 repas et ont soutenu les bénévoles. Brut les a suivis. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque