L’histoire de Pelé

3 fois champion du monde, plus de 1000 buts…

"Il y a beaucoup de grands noms dans l'histoire. Vous avez un Beethoven. Vous avez un Picasso. Vous avez un Frank Sinatra. Vous avez un Pelé, c'est la vie", déclarait le joueur en souriant. C'est l'un des meilleurs joueurs de football de tous les temps. Il a été champion du monde à 3 reprises. Il a été élu joueur du 20e siècle par la FIFA. Il a inscrit plus de 1000 buts au cours de sa carrière. C'est le roi Pelé.

Ses débuts de carrière

Edson Arantes do Nascimento naît le 23 octobre 1940 à Três Corações, au Brésil. Très vite, il se met à fréquenter les stades en accompagnant son père, footballeur amateur. À 13 ans, en 1954, il rejoint le Bauru Atlético Clube. Celui qui l'a découvert, Waldemar de Brito, fait venir le jeune joueur au Santos FC en 1956. Le Brésilien dispute son premier match professionnel le 7 septembre 1956 alors qu'il n'a que 15 ans et inscrit son premier but officiel.

Dès 1957, il est convoqué avec la sélection brésilienne. À seulement 17 ans, Pelé participe à sa 1re Coupe du monde de football en 1958. Le jeune joueur la remporte en inscrivant 6 buts. Un an plus tard, en 1959, il gagne son 1er championnat brésilien avec le Santos FC. Au total, il remporte 6 fois le titre national. En 1961, comme les clubs européens se l'arrachent, le Congrès brésilien décide de le déclarer "Trésor national non exportable".

De joueur à ministre au Brésil

En 1962, il gagne sa 2e Coupe du monde, la Copa Libertadores et la Coupe intercontinentale. Le Brésilien remporte son 3e titre mondial en 1970. À 34 ans, en 1974, il décide de raccrocher les crampons après 18 saisons passées au Santos FC. Mais quelques mois plus tard et quelques dettes accumulées, le footballeur quitte le Brésil et signe pour le Cosmos de New York en juin 1975. En 1977, Pelé remporte son unique championnat en NASL. Dans la foulée, il prend sa retraite définitive du monde de football.

En 1992, il devient ambassadeur pour l'ONU et l'Unesco à l'Éducation, à l'Écologie, à l'Environnement. Nommé ministre des Sports du Brésil en 1994, il le reste jusqu'en 1998. Le 13 janvier 2014, l'ancien footballeur reçoit un Ballon d'or d'honneur, rendant hommage à sa carrière. Atteint d'un cancer, le roi Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il reste l'un des plus grands de son sport et une icône internationale.