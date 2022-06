L’histoire du Real Madrid, le club de foot le plus titré d’Europe

“Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde”

Le Madrid Football Club est créé en 1902 par deux frères originaires de Barcelone. Le club n’a jamais eu de propriétaire, et appartient encore aujourd’hui aux “socios”, qui sont plus de 90 000. En 1920, le roi d’Espagne Alphonse XIII décide d’ajouter “Real” au nom du club et de mettre une couronne sur son blason. Désormais, la rivalité entre Madrid, le symbole de l’Etat centralisateur, et Barcelone, le symbole du régionalisme, se cristallise aussi sur le terrain.

Le Real Madrid connaît son âge d’or dans les années 1950, avec l’arrivée du joueur argentin Alfredo di Stefano. Avec les meilleurs joueurs internationaux, le Real Madrid remporte 6 coupes d’Europe d’affilée. A la fin des années 90, alors que les finances du club sont au plus bas, le nouveau président Florentino Pérez adopte alors une stratégie risquée: acheter les plus grands joueurs. Le Real Madrid s’offre Cristiano Ronaldo en 2009 pour 94 millions d'euros, qui devient le meilleur buteur de l’histoire du club avec ses 450 buts. En 2016, l’ancien meneur de jeu français Zinedine Zidane marque une nouvelle fois l’histoire du Real Madrid en reprenant la tête de l’équipe. Il remporte 3 Ligues des champions d’affilée, un record pour un entraîneur. En 2020 et 2022, le Real Madrid décroche ses 34e et 35e titres en championnat. Retour sur l’histoire de Zinedine Zidane.