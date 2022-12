La France porte réclamation pour le but refusé face à la Tunisie

“Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann”

La France conteste à la FIFA le but refusé lors du match de foot contre la Tunisie. Menés 1 point à 0, les Bleus avaient égalisé à la 98e minute grâce à une action d'Antoine Griezmann. Le goal avait été validé pour l'équipe, puis finalement refusé après vérification à la VAR pour une position de hors-jeu. Une décision que la FFF conteste: "Nous rédigeons une réclamation à la suite du but d'Antoine Griezmann, refusé à tort, de notre point de vue. Cette réclamation doit être envoyée à la FIFA dans les 24 heures suivant la fin du match."

La FFF explique que l'arbitre a ordonné aux joueurs tunisiens de redonner le coup d'envoi, avant d'arrêter le match, puis d'être sollicité par la VAR. Et que, selon les textes de l'IFAB, qui régit les lois du jeu, il n'est pas possible de revenir sur un but une fois que le coup d'envoi a été sifflé. Qu'est-ce que ce match nul changerait pour les Bleus? Pour la Coupe du monde, pas grand-chose. L'équipe de France serait restée en tête de son groupe, même en cas de défaite. La seule différence se fait au classement FIFA. En effet, un match nul rapporterait davantage de points dans ce classement symbolique.