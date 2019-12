La "playdagogie", une nouvelle méthode utilisée à Mayotte

Sensibiliser les enfants à l’écologie ou à l’égalité des sexes par le jeu sportif et le débat, c’est le but de la "playdagogie". À Mayotte, depuis 2018, l’ONG PLAY International a formé 200 éducateurs à cette méthode et sensibilisé plus de 3000 enfants. Voilà comment. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque