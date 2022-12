La réaction d’Emmanuel Macron après la défaite des Bleus

“C'est l’une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécus”

Après avoir échangé avec les joueurs de l'équipe française, après la défaite de la Coupe du Monde 2022, le président français a déclaré qu'ils étaient "très tristes. Tous. Déçus. Comme après une défaite". "On est passés si près du but. Et en même temps, ce que j'ai dit à tous les joueurs, il y a un instant, c'est qu'ils nous ont rendu immensément fiers et qu'ils nous ont fait vibrer. C'est l'une des plus grandes finales de Coupe du Monde que nous avons tous vécus" a ajouté Emmanuel Macron.

Le président a ensuite souhaité saluer le jeu de Kylian Mbappé. "C'est extraordinaire ce qu'a fait Kylian Mbappé. C'est un très grand joueur mais il est jeune, il a été meilleur buteur de cette Coupe, c'est un joueur extraordinaire. Il a déjà gagné une Coupe du Monde, il a fait une finale. Il n'a que 24 ans".