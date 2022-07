Le premier combat MMA d'Assia, 19 ans

“Je suis peut-être la plus petite de la catégorie, mais je compte bien m’imposer en tant que générale

Assia Miri a 19 ans et est 2 fois championne du monde et 10 fois championne de France de muay-thaï. Les sports de combat, cela a toujours fasciné la jeune femme. "Je faisais de la gym à l'âge de 6 ans et il y avait le dojo de boxe qui était juste à côté. Je passais ma vie à la fenêtre, en train de les regarder, et de dire à ma mère maman, je veux faire ça ! Je veux faire ça !" Aujourd'hui, la jeune femme détient 108 victoires pour 130 combats.

Après la boxe thaï, c'est désormais au MMA que la jeune femme s'attaque. Ce changement, elle l'explique par la monotonie ressentie dans son ancienne discipline. "En boxe thaï, ça devenait un peu monotone, c'était un peu toujours les mêmes choses, les mêmes adversaires, les mêmes victoires". Avec ce premier combat de MMA, elle se donne un nouveau challenge et compte bien s'imposer en tant que générale, malgré qu'elle soit la plus petite de sa catégorie.