Les 3 conseils de Patrick Mouratoglou pour être au top mentalement

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou confie ses conseils pour s’assurer la première place

Patrick Mouratoglou est l’entraîneur d’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps : Serena Williams. Serena Williams c’est 23 titres individuels en Grand Chelem et 4 victoires olympiques… Patrick Mouratoglou livre à Brut. ses trois conseils pour rester au top mentalement.

« Quand on perd la croyance en soi on n’y arrive pas. » Nombreux sont les moments qui font naître le doute chez un jeune joueur de tennis. « Il faut être son meilleur supporter, il faut croire en soi à tout instant et quoi qu’il arrive, du début à la fin de sa carrière. » explique Patrick Mouratoglou, l’entraîneur de Serena Williams.

Un jeune joueur de tennis n’est jamais seul et doit s’assurer que son entourage est aussi compétent que présent. « Il faut toujours s’entourer de gens qui croient en nos capacités (…) Ça a une valeur inestimable. Ces gens-là vont nous porter. » justifie Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams.

Le dernier conseil de Patrick Mouratoglou, entraîneur de Serena Williams, est de connaître et de travailler en priorité ses forces de jeu. Ça veut dire quoi ? « C’est très important de travailler ses points forts plus que ses points faibles (…) C’est avec ce qu’on fait de mieux qu’on va devenir le plus fort. » explique Patrick Mouratoglou.

Ses conseils, Patrick Mouratoglou les applique au sein de son académie, la Mouratoglou Academy, dans laquelle il privilégie autant le tennis que les études. En 2012, Serena Williams se tourne vers Patrick Mouratoglou durant une période difficile de sa carrière : cela fait 2 ans que Serena Williams n’a pas gagné de Grand Chelem et elle vient de perdre au premier tour de Roland Garros. Par la suite, Serena Williams intégrera la Mouratoglou Academy et gagnera le grand prix de Wimbledon en 2012. Depuis, Pierre Mouratoglou et Serena Williams enchaînent les victoires…