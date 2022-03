Les conseils de Jo-Wilfried Tsonga aux joueurs de la Team BNP Paribas Jeunes Talents

"On va parler de mental et je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux qu'un sportif français pour parler de ça" Au cours de sa carrière, il a compris qu'il fallait aussi travailler sur cet aspect pour être "dans la zone". À l'Open 13 de Marseille, le tennisman Jo Wilfried Tsonga a partagé son expérience avec les jeunes joueurs de la Team BNP Paribas Jeunes Talents. Brut y était. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque