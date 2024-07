Les D.I.V.A veulent dépoussiérer l'opéra

"La musique, elle est trop belle, mais c'est tous les codes qu'il y a autour qui sont un peu poussiéreux… nous, on voulait vraiment démocratiser la musique classique et l'opéra." En cassant les codes de l'opéra, les chanteuses lyriques de D.I.V.A veulent le rendre accessible à tous. Finies les longues représentations sur-règlementées… Aujourd'hui c'est en extérieur et en costumes qu'on les retrouve chanter pour le passage de la flamme. :feu: Ah oui, et il y a Thierry Henry à la fin de la vidéo.