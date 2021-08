Les supporters français sont de retour dans les stades de football

Ils étaient plus de 23 000 ce dimanche à Strasbourg. Près d’un an et demi après les premières restrictions sanitaires, les supporters sont de retour dans les stades de football. Parmi eux : Alysée et son père, Stéphane. Voilà pourquoi ça leur a tant manqué.

“On va enfin retourner au stade.”

Pour Alysée et son père, cette réouverture des stades sonne comme une délivrance et le retour à une tradition familiale : “C’est notre petit moment. Quand j’étais petite, j’allais manger les merguez et les saucisses blanches, alors on fait pareil.” Après plusieurs mois sans avoir pu goûter à l’ambiance des stades, pour le père et la fille, scander des chants avec leurs amis est un vrai bonheur : “Au moins, là on est sûrs que ce ne sont pas des faux chants ajoutés à la télé.”

Résultat en fin de match : 2-0 mais pour Angers. Mais le père d’Alysée prend cette défaite avec philosophie : “Donc un peu déçu du score, mais bon, on retrouve une ambiance, c’est déjà ça l’essentiel.”