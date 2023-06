Victoire du Sénégal face au Brésil

Mardi soir, le Sénégal s’est brillamment imposé face au Brésil lors d’un match amical à Lisbonne.





Un début difficile

Après leur victoire, Mané s’est exprimé sur le match : “Au début, ça a été compliqué. Je pense qu’il faut être mentalement construit et se donner à fond. C’est ce qu'on a fait. On n’avait pas de complexe. On savait que ça allait être un match difficile. On s’est dit qu’il y avait possibilité de gagner, c'est ce qu'on s'est dit dans les vestiaires. Il ne faut pas essayer de jouer pour jouer. Il faut qu’on essaie d’y croire. On savait qu’ils auraient la position et nous, on a accepté de souffler et c’était le cas. Il fallait qu’on dépense plus d’énergie et plus qu’eux parce que quand tu défends tout le temps, tu dois attaquer à un moment donné. Ce n’est pas évident mais on s’est bien préparé durant les douze jours qu’on a vécu ensemble. Et je pense que ça paye aujourd’hui”, exprime-t-il.

