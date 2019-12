Marta et Tatiana vont participer à la Danone Nations Cup

"Un jour, j’ai mis un triplé. Alors les garçons ont commencé à me faire la passe et j’ai pu jouer." Marta vient d’Italie, Tatiana d’Afrique du Sud. Elles vont participer à la Danone Nations Cup, le plus grand tournoi de football au monde pour enfants de 10 à 12 ans. Et voilà comment elles veulent changer le regard des gens sur les filles qui jouent au foot. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque