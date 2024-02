On a parlé VTT freeride avec Véronique Sandler

Comme tout le monde, elle a commencé le vélo avec les petites roulettes. Sauf qu'elle, à maintenant 30 ans, elle fait des sauts de plus de 30 mètres en VTT freeride. On a retrouvé Veronique Sandler au Darkfest, un évènement organisé par Monster energy qui regroupe les meilleurs riders et les plus grosses bosses du monde. Son parcours hors-norme, le plaisir de rouler, la place des femmes… elle nous raconte tout sur son sport.