Père et fils, ils ont choisi de s'entraîner ensemble

"Depuis que j'ai commencé le sport avec mon père, il y a beaucoup de choses qui ont changé" Ils sont père et fils et depuis 4 mois, Stéphane et Joey s'entraînent ensemble... Brut les a suivis en pleine séance de musculation. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque