Qui est Erling Haaland ?

“On a vu assez tôt, dès qu’il avait 12 ans, qu’il pouvait devenir quelqu’un”

On le surnomme le cyborg, Terminator… C'est Erling Haaland. Il est né en 2000 à Leeds en Angleterre dans une famille norvégienne. Il est le dernier de sa fratrie. Sa mère est une ancienne heptathlète, son père est footballeur professionnel et joue à Manchester City. En 2001, son père est victime d'un tacle assassin par Roy Keane lors du derby de Manchester. Il prend sa retraite peu après cet incident et rentre avec sa famille en Norvège. A 5 ans, Erling Haaland bat le record du monde de saut en longueur sans élan dans sa catégorie d'âge. A 15 ans, il s'essaie au rap. Adolescent surdoué en sport, il est pourtant petit et chétif pour son âge.

Entre 16 et 18 ans, il termine sa croissance pour culminer à 1,94 m. Acharné de travail, le jeune Erling est courtisé par les plus grands clubs mais signe finalement au FC Salzburg. Il est élu joueur de l'année 2019 en Autriche et signe au Borussia Dortmund où il inscrit un triplé en 23 minutes pour son premier match. Adepte de la méditation, il célèbre parfois ses buts en adoptant la posture du demi-lotus. En 2021, il est élu meilleur attaquant de la Ligue des champions. A 21 ans, il signe à Manchester CIty 22 ans après son père. A peine arrivé en Angleterre, il devient le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 15 buts. Doté d'un physique hors norme, il affole les statistiques et devient un mème. Une pétition humoristique réclamant son expulsion du championnat a récolté plus de 2 millions de signatures.