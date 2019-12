Tour de France : 5 petites histoires incroyables

5 anecdotes sur le Tour de France

Maillot jaune à la bourre, alcool au guidon, grève des coureurs, Yvette Horner… Le Tour de France en 5 petites histoires incroyables.

Le maillot jaune à la bourre. En 1989, Pedro Delgado est favori à sa propre succession pour remporter le maillot jaune. Mais le coureur Espagnol arrive en retard au départ du prologue, la première étape du Tour de France, pensant avoir le temps de se promener avant. Pedro Delgado commence donc sa première course du Tour de France de 1989 avec 2 minutes 40 de retard sur les autres coureurs. Pedro Delgado finit ainsi troisième du Tour de France de 1989.

L'alcool et les cigarettes à vélo. Jusque dans les années 60, les coureurs buvaient régulièrement de l'alcool pendant le Tour de France. Dans les années 20, il n'était pas rare de voir les cyclistes fumer sur leurs vélos.

Lorsque le Tour de France s'arrête pour de Gaulle. En 1960, le Général de Gaulle s'invite au milieu des spectateurs le long de la route. L'organisateur du Tour de France décide alors de faire arrêter le peloton pour que les coureurs saluent le président de la République.

Yvette Horner, figure mythique du Tour de France. L'accordéoniste Yvette Horner a longtemps été une figure incontournable du Tour de France. De 1952 à 1963, Yvette Horner anime la caravane du Tour de France. Yvette Horner était alors la seule femme autorisée à suivre la course dans les voitures de l'organisation du Tour de France. Un règlement qui ne changera pas avant 1979…

La surprenante grève des cyclistes. Le 12 juillet 1978, le peloton du Tour de France, emmené par Bernard Hinault, se met en grève. « Les coureurs n'admettent plus d'être pris pour de simples pions, de vulgaires hommes-sandwichs. Ils refusent, disent-ils, de se coucher à 23h et de se lever le matin à 5h par caprice et interêt et tout cela uniquement par caprice et intérêt des organisateurs » raconte alors un journaliste couvrant le Tour de France. Ils franchissent la ligne d’arrivée à pied et l'étape est alors annulée.