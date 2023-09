Un jour avec Pierre Damond, espoir du Rugby Club Toulonnais

"Je ne me suis pas levé un matin en me disant je veux faire rugbyman professionnel." À 19 ans, Pierre Damond fait partie de l’équipe espoirs du Rugby Club Toulonnais et désormais, il a trouvé ce qu’il veut faire. On est allé en Région Sud pour le suivre toute une journée au centre d’entraînement.